Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Montagmittag schwächer

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 49,60 EUR.

Die Aktie notierte um 11:44 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 49,60 EUR. Im Tief verlor die Drägerwerk-Aktie bis auf 49,60 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 644 Drägerwerk-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.11.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 13,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Am 04.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 41,75 EUR ab. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 18,80 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,35 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 1,80 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 58,00 EUR.

Am 25.04.2024 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,38 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,91 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,33 Prozent auf 735,82 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 761,13 Mio. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Am 24.07.2025 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,94 EUR je Drägerwerk-Aktie.

