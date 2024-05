Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Montagvormittag nordwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 09:00 Uhr ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 50,10 EUR. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 50,10 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 50,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 41 Stück.

Am 20.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,18 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 41,75 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,67 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,80 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,35 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 58,00 EUR an.

Drägerwerk gewährte am 25.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,38 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Drägerwerk noch ein Gewinn pro Aktie von 0,91 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 735,82 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 761,13 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Drägerwerk am 25.07.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Drägerwerk-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 4,94 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

SDAX-Handel aktuell: SDAX beginnt Donnerstagssitzung in der Gewinnzone

So schätzen die Analysten die Drägerwerk-Aktie im April 2024 ein

Starker Wochentag in Frankfurt: So performt der SDAX am Freitagnachmittag