Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 66,50 EUR ab.

Die Drägerwerk-Aktie musste um 15:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 66,50 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Drägerwerk-Aktie ging bis auf 66,40 EUR. Bei 67,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 3.746 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 10.06.2025 auf bis zu 73,10 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 9,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 42,20 EUR am 22.11.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 57,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,03 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 82,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 29.07.2025. Es stand ein EPS von 0,61 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Drägerwerk noch ein Gewinn pro Aktie von 1,43 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Drägerwerk 779,99 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 784,67 Mio. EUR umgesetzt worden.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 29.10.2026 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,98 EUR je Aktie belaufen.



