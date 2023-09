Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittwochmittag mit KursVerlusten

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 44,00 EUR nach.

Die Drägerwerk-Aktie notierte um 11:02 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 44,00 EUR. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 44,00 EUR. Bei 44,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 386 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 28.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 51,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 16,82 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 38,20 EUR. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 15,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,03 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Am 27.10.2022 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 649,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 649,49 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Drägerwerk am 02.11.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 31.10.2024 dürfte Drägerwerk die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,76 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

