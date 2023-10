Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Freitagmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere um 11:26 Uhr 0,8 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Drägerwerk-Aktie sogar auf 44,35 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 44,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.660 Drägerwerk-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 28.04.2023 auf bis zu 51,40 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 16,42 Prozent zulegen. Am 18.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,45 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 52,03 EUR aus.

Am 27.10.2022 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 649,49 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 649,49 EUR umgesetzt worden waren.

Drägerwerk dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 29.10.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,76 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

