Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag in Grün

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt sprang die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 44,70 EUR zu.

Um 15:50 Uhr sprang die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 44,70 EUR zu. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,70 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 44,15 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.966 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 51,40 EUR erreichte der Titel am 28.04.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 14,99 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Bei 38,45 EUR fiel das Papier am 18.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 13,98 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 52,03 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 27.10.2022 vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 649,49 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 649,49 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 29.10.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2023 2,76 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

