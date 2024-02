Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk steigt am Mittwochmittag

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Drägerwerk. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 46,40 EUR zu.

Die Drägerwerk-Aktie konnte um 12:01 Uhr im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 46,40 EUR. Bei 46,80 EUR erreichte die Drägerwerk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 46,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 342 Drägerwerk-Aktien.

Bei 56,40 EUR markierte der Titel am 20.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,55 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,80 EUR. Dieser Wert wurde am 22.03.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 14,22 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 56,33 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 27.10.2022. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 649,49 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 649,49 EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Drägerwerk am 07.03.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,98 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

