Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk fällt am Vormittag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 46,45 EUR ab.

Die Drägerwerk-Aktie notierte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 46,45 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Drägerwerk-Aktie bei 46,45 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,45 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1 Stück gehandelt.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,99 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.03.2023 auf bis zu 39,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 17,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 56,33 EUR.

Am 27.10.2022 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 724,60 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,56 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 649,49 EUR erwirtschaftet worden.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 06.03.2025.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,98 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.



