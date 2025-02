Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Drägerwerk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 57,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Drägerwerk-Aktie wies um 15:41 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 57,20 EUR abwärts. Die Abwärtsbewegung der Drägerwerk-Aktie ging bis auf 56,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 57,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 5.273 Drägerwerk-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (58,00 EUR) erklomm das Papier am 07.02.2025. Mit einem Zuwachs von 1,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 42,20 EUR fiel das Papier am 22.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 26,22 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2023 1,80 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,78 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 62,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Drägerwerk ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,94 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,77 Prozent auf 774,57 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 788,50 Mio. EUR gelegen.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.04.2025 veröffentlicht. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 05.03.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,02 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Analysten sehen bei Drägerwerk-Aktie Potenzial

Handel in Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Donnerstagshandels

Gewinne in Frankfurt: SDAX zeigt sich letztendlich fester