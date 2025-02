Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk büßt am Freitagvormittag ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 57,00 EUR.

Das Papier von Drägerwerk befand sich um 09:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 57,00 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 57,00 EUR. Bei 57,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 209 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 57,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 24.01.2025 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 0,35 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 35,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,78 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 62,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 29.10.2024. Das EPS wurde auf 0,78 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,94 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 774,57 Mio. EUR – eine Minderung von 1,77 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 788,50 Mio. EUR eingefahren.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 03.04.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 05.03.2026 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 6,02 EUR im Jahr 2024 aus.

