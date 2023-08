Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk reagiert am Montagmittag positiv

So bewegt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Drägerwerk konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 45,60 EUR.

Um 11:13 Uhr konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 45,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Drägerwerk-Aktie bei 45,60 EUR. Bei 45,30 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 1.873 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 06.08.2022 bei 51,70 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,38 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 29.09.2022 bei 38,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 16,23 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 51,37 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 649,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 02.11.2023 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 31.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 2,56 EUR je Aktie aus.

