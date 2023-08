Drägerwerk Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Drägerwerk

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 45,30 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,2 Prozent auf 45,30 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Drägerwerk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 45,30 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 45,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 268 Drägerwerk-Aktien.

Bei 51,70 EUR erreichte der Titel am 06.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 14,13 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,20 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 18,59 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,37 EUR an.

Am 27.10.2022 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,44 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Drägerwerk -1,44 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 724,60 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 649,49 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Drägerwerk am 02.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 31.10.2024 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 2,56 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Drägerwerk-Aktie höher: Drägerwerk ruft Beatmungsgerät wegen möglicher Verunreinigung zurück

So stuften die Analysten die Drägerwerk-Aktie im vergangenen Monat ein

Drägerwerk-Aktie gefragt: Drägerwerk schreibt schwarze Zahlen