DAX24.317 +1,6%ESt505.345 +1,6%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1657 ±0,0%Öl67,43 +0,7%Gold3.381 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ukraine-Hoffnung: DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- Rheinmetall verfehlt Erwartungen -- Apple erhöht US-Investitionen -- Siemens, Henkel, IonQ, Deutsche Telekom, Allianz im Fokus
Top News
Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick Siemens-Aktie legt zu: Siemens bleibt auf Wachstumskurs - Jahresziele im Blick
Kreml bestätigt: Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump geplant Kreml bestätigt: Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump geplant
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Drägerwerk im Fokus

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

07.08.25 12:07 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Drägerwerk zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die Drägerwerk-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 66,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
54,80 EUR 0,20 EUR 0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Drägerwerk-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:42 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 66,60 EUR. In der Spitze gewann die Drägerwerk-Aktie bis auf 66,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Drägerwerk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,10 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 66,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.139 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 10.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 73,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 36,64 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,03 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,67 EUR an.

Am 29.07.2025 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 1,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 779,99 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 784,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Drägerwerk veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Drägerwerk.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 5,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren angefallen

Juli 2025: So haben Analysten ihre Einstufung der Drägerwerk-Aktie angepasst

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Drägerwerk-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Draegerwerk

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Draegerwerk

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Drägerwerk

Nachrichten zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
11.06.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
06.06.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
02.05.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
17.01.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
25.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
02.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.04.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
09.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen