Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Donnerstagmittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von Drägerwerk zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die Drägerwerk-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 66,60 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie kam im XETRA-Handel um 11:42 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 66,60 EUR. In der Spitze gewann die Drägerwerk-Aktie bis auf 66,80 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Drägerwerk-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 66,10 EUR aus. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 66,10 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.139 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 10.06.2025 erreichte der Anteilsschein mit 73,10 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 42,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Verlust von 36,64 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 erhielten Drägerwerk-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,03 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,83 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 82,67 EUR an.

Am 29.07.2025 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 1,43 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 779,99 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 784,67 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 29.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Drägerwerk veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Drägerwerk.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 5,98 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

