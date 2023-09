Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 43,90 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 43,90 EUR. Im Tief verlor die Drägerwerk-Aktie bis auf 43,90 EUR. Bei 44,05 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 164 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,40 EUR) erklomm das Papier am 28.04.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Drägerwerk-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,20 EUR am 29.09.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 12,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Drägerwerk-Aktie im Durchschnitt mit 52,03 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 27.10.2022 vor. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 649,49 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Drägerwerk am 02.11.2023 vorlegen. Am 31.10.2024 wird Drägerwerk schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,76 EUR fest.

