Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 44,05 EUR.

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,5 Prozent auf 44,05 EUR. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 44,05 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 44,05 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 46 Aktien.

Bei 51,40 EUR markierte der Titel am 28.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,69 Prozent. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 13,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,03 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 27.10.2022 vor. Das EPS lag bei -1,44 EUR. Ein Jahr zuvor waren -1,44 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 724,60 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR in den Büchern standen.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 31.10.2024 mit der Veröffentlichung der Q3 2024-Bilanz von Drägerwerk.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,76 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

