Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag mit Abschlägen

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,9 Prozent auf 50,50 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:10 Uhr um 1,9 Prozent auf 50,50 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Drägerwerk-Aktie ging bis auf 50,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 52,00 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.752 Stück gehandelt.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 11,29 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 38,55 EUR. Dieser Wert wurde am 20.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 31,00 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 53,33 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Drägerwerk am 27.10.2022 vor. Auf der Umsatzseite hat Drägerwerk im vergangenen Quartal 649,49 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Drägerwerk 649,49 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Drägerwerk am 07.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 3,82 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

