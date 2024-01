Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag in Grün

So bewegt sich Drägerwerk

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 51,40 EUR zu.

Die Drägerwerk-Aktie konnte um 09:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 51,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Drägerwerk-Aktie bei 51,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,40 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 312 Drägerwerk-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.11.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,34 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,35 EUR. Dieser Wert wurde am 11.01.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 23,44 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,33 EUR.

Am 27.10.2022 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 649,49 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 06.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je Drägerwerk-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,00 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: SDAX mit Kursplus

Börse Frankfurt: SDAX liegt am Mittag im Minus

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Grün