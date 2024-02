Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 47,20 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 10:38 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 47,20 EUR. Bei 47,20 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 46,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 318 Drägerwerk-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 19,07 Prozent zulegen. Am 22.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,60 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 56,33 EUR aus.

Am 27.10.2022 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 649,49 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 649,49 EUR.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 07.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Drägerwerk-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 06.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

