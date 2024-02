Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag auf grünem Terrain

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Drägerwerk legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 46,90 EUR.

Um 09:03 Uhr wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 46,90 EUR nach oben. Die Drägerwerk-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 46,90 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,90 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 56,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 19,83 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 39,60 EUR. Dieser Wert wurde am 22.03.2023 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 15,57 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 56,33 EUR angegeben.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 649,49 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Drägerwerk 649,49 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.03.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,98 EUR je Drägerwerk-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

