Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verteidigt am Vormittag Tendenz

Heute im Fokus

SAP will in Deutschland wohl 2.600 Stellen streichen. Musk kündigt Vorstellung von Tesla-Robotaxi an. Musik-Abos in Europa bald außerhalb Apples App Stores erhältlich. Nach Sieg beim FC Bayern: BVB verliert zuhause gegen Stuttgart. Mit Warnhinweisen: Meta lässt mehr KI-Inhalte zu. Bilfinger plant weitere Übernahmen. Wettkampf der Tech-Milliardäre: Zuckerberg jetzt reicher als Elon Musk.