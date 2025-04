Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagvormittag gefragt

Drägerwerk im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Drägerwerk legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 63,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere um 09:03 Uhr 2,9 Prozent. In der Spitze gewann die Drägerwerk-Aktie bis auf 63,90 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 63,60 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.815 Stück gehandelt.

Bei 69,50 EUR erreichte der Titel am 01.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 9,62 Prozent zulegen. Am 22.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 50,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,88 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Drägerwerk 2,03 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 76,00 EUR an.

Drägerwerk veröffentlichte am 31.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite standen 1,08 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,05 Mrd. EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 23.04.2026 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 6,02 EUR je Aktie aus.

