Drägerwerk Aktie News: Investoren trennen sich am Montagvormittag vermehrt von Drägerwerk

Das Papier von Drägerwerk gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:00 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 48,65 EUR abwärts. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 48,65 EUR ein. Bei 48,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 76 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 52,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 7,33 Prozent Luft nach oben. Am 29.09.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 38,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 27,36 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der Drägerwerk-Aktie wird bei 48,37 EUR angegeben.

Am 27.10.2022 äußerte sich Drägerwerk zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q2 2023 wird am 27.07.2023 erwartet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk im Jahr 2023 1,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

