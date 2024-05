Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittag im Minusbereich

Drägerwerk im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,9 Prozent auf 49,25 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:39 Uhr 1,9 Prozent auf 49,25 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Drägerwerk-Aktie bis auf 49,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,50 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 3.063 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 20.11.2023 auf bis zu 56,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 14,11 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 04.10.2023 Kursverluste bis auf 41,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 15,23 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,35 EUR, nach 1,80 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,00 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Am 25.04.2024 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,38 EUR, nach 0,91 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 735,82 Mio. EUR – eine Minderung von 3,33 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 761,13 Mio. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Drägerwerk am 25.07.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Drägerwerk-Gewinn in Höhe von 4,94 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Optimismus in Frankfurt: SDAX legt schlussendlich zu

Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag in Grün

Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der SDAX am Mittag