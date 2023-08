Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,7 Prozent auf 45,30 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie wies um 09:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 45,30 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Drägerwerk-Aktie bis auf 45,30 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 45,30 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 367 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 28.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 51,40 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 13,47 Prozent wieder erreichen. Am 29.09.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 38,20 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 15,67 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 51,37 EUR an.

Am 27.10.2022 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Drägerwerk hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 649,49 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 02.11.2023 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,56 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

