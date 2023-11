Aktienentwicklung

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Mittwochmittag nordwärts

08.11.23 12:04 Uhr

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Plus bei 50,90 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:29 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 50,90 EUR. Die Drägerwerk-Aktie zog in der Spitze bis auf 51,20 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,65 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.826 Drägerwerk-Aktien umgesetzt. Am 06.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 51,80 EUR. Gewinne von 1,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 38,55 EUR fiel das Papier am 20.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 32,04 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,03 EUR. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Drägerwerk am 27.10.2022. Mit einem Umsatz von 649,49 EUR, gegenüber 649,49 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert. Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 3,59 EUR im Jahr 2023 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie Gewinne in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Start zu Die Expertenmeinungen zur Drägerwerk-Aktie im Oktober 2023 Börse Frankfurt in Rot: SDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Abschläge

