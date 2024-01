Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagvormittag leichter

Notierung im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 51,40 EUR.

Um 09:00 Uhr ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 51,40 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Drägerwerk-Aktie bis auf 51,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 51,40 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 155 Stück.

Am 20.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 9,34 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.01.2023 (39,35 EUR). Mit Abgaben von 23,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 53,33 EUR.

Drägerwerk ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 724,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Drägerwerk am 07.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 06.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,00 EUR je Drägerwerk-Aktie.

