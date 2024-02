Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Mittag schwächer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 46,75 EUR.

Die Aktie verlor um 11:23 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 46,75 EUR. Die Drägerwerk-Aktie sank bis auf 46,45 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 46,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 828 Drägerwerk-Aktien.

Am 20.11.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 56,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,21 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.03.2023 Kursverluste bis auf 39,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Drägerwerk-Aktionäre bezogen im Jahr 2022 über eine Dividende in Höhe von 0,190 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,700 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 56,33 EUR aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 27.10.2022 vor. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 649,49 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Experten taxieren den Drägerwerk-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,98 EUR je Aktie.

