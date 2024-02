Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kursentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 46,65 EUR.

Der Drägerwerk-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:30 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 46,65 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Drägerwerk-Aktie bis auf 46,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.722 Drägerwerk-Aktien.

Am 20.11.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 56,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 16,99 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,11 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,700 EUR, nach 0,190 EUR im Jahr 2022. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 56,33 EUR.

Drägerwerk gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 649,49 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Drägerwerk wird am 07.03.2024 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,98 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

