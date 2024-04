Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Dienstagnachmittag freundlich

Aktie im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 53,10 EUR zu.

Um 15:42 Uhr wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 53,10 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bei 53,10 EUR. Bei 52,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 8.147 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Bei 56,20 EUR markierte der Titel am 20.11.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 5,84 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 12.04.2023 bei 40,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 23,45 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2022 mit 0,190 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,723 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 56,33 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Am 27.10.2022 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 724,60 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 724,60 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 25.04.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 24.04.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 4,66 EUR im Jahr 2024 aus.

