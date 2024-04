Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 52,30 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Drägerwerk-Aktie wies um 09:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 52,30 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 52,30 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,30 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 222 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 6,94 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 40,65 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (12.04.2023). Mit Abgaben von 22,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Drägerwerk seine Aktionäre 2022 mit 0,190 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,723 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 56,33 EUR an.

Drägerwerk veröffentlichte am 27.10.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 724,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 724,60 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 25.04.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 24.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 4,66 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

SDAX-Handel aktuell: SDAX mittags in der Verlustzone

Was Analysten von der Drägerwerk-Aktie erwarten

Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX beginnt Sitzung im Plus