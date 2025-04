Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Mittwochnachmittag tiefrot

Kursentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Drägerwerk gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 5,9 Prozent auf 59,00 EUR abwärts.

Um 15:51 Uhr rutschte die Drägerwerk-Aktie in der XETRA-Sitzung um 5,9 Prozent auf 59,00 EUR ab. Die Drägerwerk-Aktie gab in der Spitze bis auf 58,30 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 60,60 EUR. Bisher wurden heute 18.239 Drägerwerk-Aktien gehandelt.

Am 01.04.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 69,50 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 17,80 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 42,20 EUR. Dieser Wert wurde am 22.11.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 28,47 Prozent Luft nach unten.

Für Drägerwerk-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,88 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 76,00 EUR.

Drägerwerk veröffentlichte am 31.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,08 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Drägerwerk einen Umsatz von 1,05 Mrd. EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2025 dürfte Drägerwerk am 30.04.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 23.04.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,02 EUR je Drägerwerk-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Nachmittag

Minuszeichen in Frankfurt: SDAX zeigt sich mittags schwächer

Pluszeichen in Frankfurt: SDAX schlussendlich im Plus