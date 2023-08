Drägerwerk Aktie News: Anleger greifen bei Drägerwerk am Mittwochnachmittag zu

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Drägerwerk. Zuletzt stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 45,90 EUR.

Um 14:50 Uhr stieg die Drägerwerk-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 45,90 EUR. In der Spitze gewann die Drägerwerk-Aktie bis auf 46,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.983 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 28.04.2023 markierte das Papier bei 51,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,98 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 29.09.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 38,20 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 16,78 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 51,37 EUR.

Am 27.10.2022 legte Drägerwerk die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 649,49 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 649,49 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 02.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 31.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2023 2,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

