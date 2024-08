Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag mit roten Vorzeichen

Kursverlauf

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Drägerwerk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 45,00 EUR ab.

Um 09:00 Uhr ging es für die Drägerwerk-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 45,00 EUR. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 45,00 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2 Drägerwerk-Aktien.

Am 20.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Drägerwerk-Aktie somit 19,93 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 41,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,22 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Drägerwerk-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,80 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,59 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Drägerwerk veröffentlichte am 25.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,42 EUR, nach 0,57 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 784,67 Mio. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 771,26 Mio. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Drägerwerk Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 04.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Drägerwerk.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 4,96 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

