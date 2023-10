Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Mittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 44,65 EUR.

Um 11:29 Uhr konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 44,65 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Drägerwerk-Aktie bei 44,80 EUR. Bei 43,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.074 Drägerwerk-Aktien.

Bei 51,40 EUR erreichte der Titel am 28.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Drägerwerk-Aktie mit einem Kursplus von 15,12 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 18.10.2022 (38,45 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 16,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 52,03 EUR.

Am 27.10.2022 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 649,49 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 29.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,76 EUR je Drägerwerk-Aktie.

