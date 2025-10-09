DAX24.656 +0,2%Est505.632 -0,3%MSCI World4.333 -0,4%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas22.953 -0,4%Bitcoin104.812 -1,2%Euro1,1560 -0,6%Öl65,97 -0,2%Gold4.009 -0,7%
Top News
Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Donnerstagnachmittag
BYD-Aktie zwischen Absatzflaute, Händlerausbau und Europa-Strategie
So entwickelt sich Drägerwerk

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

09.10.25 16:09 Uhr
Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 65,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Draegerwerk AG & Co. KGaA
51,60 EUR 0,60 EUR 1,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Drägerwerk konnte um 15:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 65,60 EUR. In der Spitze gewann die Drägerwerk-Aktie bis auf 66,00 EUR. Bei 65,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 2.881 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR. Abschläge von 35,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,03 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,84 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,67 EUR.

Am 29.07.2025 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 779,99 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,60 Prozent verringert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 10 Jahren eingebracht

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 5 Jahren bedeutet

TecDAX-Wert Drägerwerk-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Drägerwerk von vor 3 Jahren eingefahren

Wer­bung

Analysen zu Drägerwerk AG & Co. KGaA Vz.

DatumRatingAnalyst
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
DatumRatingAnalyst
16.07.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.07.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
17.06.2025Drägerwerk BuyWarburg Research
06.06.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
02.05.2025Drägerwerk BuyHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
DatumRatingAnalyst
08.09.2025Drägerwerk HaltenDZ BANK
14.07.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
30.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
14.04.2025Drägerwerk HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
25.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
02.07.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.04.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
16.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.
09.01.2024Drägerwerk UnderperformJefferies & Company Inc.

