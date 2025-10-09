Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Donnerstagnachmittag freundlich
Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Drägerwerk-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 65,60 EUR.
Das Papier von Drägerwerk konnte um 15:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 65,60 EUR. In der Spitze gewann die Drägerwerk-Aktie bis auf 66,00 EUR. Bei 65,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 2.881 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 10.06.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 11,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 42,20 EUR. Abschläge von 35,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Die Dividendenausschüttung für Drägerwerk-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,03 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,84 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 82,67 EUR.
Am 29.07.2025 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,43 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 779,99 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 784,67 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,60 Prozent verringert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 5,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|Drägerwerk Halten
|DZ BANK
|16.07.2025
|Drägerwerk Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.2025
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.07.2025
|Drägerwerk Buy
|Warburg Research
|17.06.2025
|Drägerwerk Buy
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|16.07.2025
|Drägerwerk Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.07.2025
|Drägerwerk Buy
|Warburg Research
|17.06.2025
|Drägerwerk Buy
|Warburg Research
|06.06.2025
|Drägerwerk Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|02.05.2025
|Drägerwerk Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|Drägerwerk Halten
|DZ BANK
|14.07.2025
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.06.2025
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.2025
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.2025
|Drägerwerk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.07.2024
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.2024
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.04.2024
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.2024
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.2024
|Drägerwerk Underperform
|Jefferies & Company Inc.
