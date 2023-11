Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagnachmittag höher

Aktie im Blick

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,3 Prozent auf 52,70 EUR.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,3 Prozent auf 52,70 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Drägerwerk-Aktie sogar auf 52,90 EUR. Bei 50,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 12.892 Drägerwerk-Aktien.

Bei 52,90 EUR erreichte der Titel am 09.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,38 Prozent hinzugewinnen. Am 20.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,55 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 26,85 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,03 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Drägerwerk am 27.10.2022. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 724,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,56 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 06.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2023 3,59 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

