Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Donnerstagvormittag mit Kursabschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Drägerwerk-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 51,00 EUR abwärts.

Die Drägerwerk-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:03 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 51,00 EUR. Bei 50,60 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 50,60 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 261 Stück gehandelt.

Am 08.11.2023 erreichte der Anteilsschein mit 52,30 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 2,55 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 38,55 EUR am 20.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 24,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,03 EUR.

Drägerwerk gewährte am 27.10.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Drägerwerk mit einem Umsatz von insgesamt 724,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 649,49 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,56 Prozent gesteigert.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.03.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 3,59 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

