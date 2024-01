Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Mittag seitwärts

Aktienkurs aktuell

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Drägerwerk. Bei der Drägerwerk-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 51,30 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 51,30 EUR zeigte sich die Drägerwerk-Aktie im XETRA-Handel um 10:50 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die Drägerwerk-Aktie bei 51,70 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Drägerwerk-Aktie bisher bei 51,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 51,70 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.291 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.11.2023 bei 56,20 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 9,55 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 11.01.2023 bei 39,35 EUR. Mit einem Kursverlust von 23,29 Prozent würde die Drägerwerk-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 54,67 EUR.

Am 27.10.2022 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 649,49 EUR gegenüber 649,49 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 06.03.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,41 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: SDAX mit Kursplus

Börse Frankfurt: SDAX liegt am Mittag im Minus

Starker Wochentag in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart in Grün