Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk legt am Vormittag zu

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 51,70 EUR.

Die Aktie notierte um 09:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 51,70 EUR zu. Der Kurs der Drägerwerk-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 51,70 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 51,70 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 324 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Am 20.11.2023 markierte das Papier bei 56,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 8,70 Prozent Plus fehlen der Drägerwerk-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.01.2023 (39,35 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,89 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 54,67 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Am 27.10.2022 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,56 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 724,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Die Drägerwerk-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 4,41 EUR je Aktie belaufen.

