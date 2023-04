Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag billiger

Aktien in diesem Artikel Draegerwerk 38,60 EUR

Die Drägerwerk-Aktie gab im XETRA-Handel um 17:35 Uhr um 0,6 Prozent auf 41,25 EUR nach. Bei 41,10 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 41,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 4.123 Drägerwerk-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 12.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 52,90 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,02 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,20 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Drägerwerk-Aktie bei 40,05 EUR.

Am 27.10.2022 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2023 dürfte Drägerwerk am 28.04.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q1 2024-Finanzergebnisse von Drägerwerk rechnen Experten am 25.04.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,36 EUR je Aktie belaufen.

