Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Drägerwerk-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 60,40 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:38 Uhr 2,5 Prozent im Plus bei 60,40 EUR. Kurzfristig markierte die Drägerwerk-Aktie bei 63,30 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 63,10 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 8.130 Stück gehandelt.

Am 01.04.2025 erreichte der Anteilsschein mit 69,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 15,07 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2024 bei 42,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,03 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,88 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 76,00 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Am 31.03.2025 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal hat Drägerwerk 1,08 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,05 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 23.04.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,02 EUR je Aktie in den Drägerwerk-Büchern.

