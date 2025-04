Drägerwerk Aktie News: Hausse bei Drägerwerk am Donnerstagvormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 7,0 Prozent auf 63,00 EUR.

Das Papier von Drägerwerk konnte um 09:03 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 7,0 Prozent auf 63,00 EUR. Bei 63,10 EUR erreichte die Drägerwerk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,10 EUR. Von der Drägerwerk-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 663 Stück gehandelt.

Bei 69,50 EUR erreichte der Titel am 01.04.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 10,32 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2024 (42,20 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Drägerwerk-Aktie 49,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Drägerwerk-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,88 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Drägerwerk 2,03 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 76,00 EUR je Drägerwerk-Aktie aus.

Am 31.03.2025 hat Drägerwerk in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2024 – vorgestellt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,08 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,05 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Drägerwerk am 30.04.2025 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 23.04.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,02 EUR je Drägerwerk-Aktie.

