Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Vormittag im Aufwind

So entwickelt sich Drägerwerk

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Drägerwerk. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 48,85 EUR zu.

Um 09:00 Uhr wies die Drägerwerk-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 48,85 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die Drägerwerk-Aktie bei 48,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 48,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 412 Drägerwerk-Aktien umgesetzt.

Bei 56,20 EUR erreichte der Titel am 20.11.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 15,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Drägerwerk-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 04.10.2023 bei 41,75 EUR. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 17,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 1,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,35 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Drägerwerk-Aktie bei 58,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 25.04.2024 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,38 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,91 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,33 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 735,82 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 761,13 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Drägerwerk am 25.07.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Drägerwerk rechnen Experten am 24.07.2025.

In der Drägerwerk-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,94 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: SDAX zum Handelsende im Plus

Zuversicht in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX aktuell

Donnerstagshandel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX mittags steigen