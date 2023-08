Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk verteidigt am Donnerstagnachmittag Vortagesniveau

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Drägerwerk zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Drägerwerk-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 45,65 EUR.

Die Drägerwerk-Aktie wies um 15:47 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 45,65 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Drägerwerk-Aktie bei 45,70 EUR. In der Spitze büßte die Drägerwerk-Aktie bis auf 45,30 EUR ein. Mit einem Wert von 45,45 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 837 Drägerwerk-Aktien.

Am 28.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 51,40 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 29.09.2022 (38,20 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 51,37 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 27.10.2022 vor. Mit einem Umsatz von 649,49 EUR, gegenüber 649,49 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q3 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 31.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Drägerwerk im Jahr 2023 2,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

