Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk legt am Dienstagvormittag zu

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Dienstagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 45,45 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Drägerwerk nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:00 Uhr 0,2 Prozent auf 45,45 EUR. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 45,45 EUR zu. Bei 45,45 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 6 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 56,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.11.2023 erreicht. Gewinne von 23,65 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 41,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 04.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Drägerwerk-Aktie damit 8,86 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,21 EUR. Im Vorjahr hatte Drägerwerk 1,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 60,33 EUR an.

Am 25.07.2024 lud Drägerwerk zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,42 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,57 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 784,67 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 771,26 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 04.11.2025 werfen.

