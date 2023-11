Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag im Aufwind

Notierung im Fokus

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Drägerwerk-Papiere zuletzt 3,1 Prozent.

Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:46 Uhr 3,1 Prozent im Plus bei 53,50 EUR. Bei 53,60 EUR erreichte die Drägerwerk-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 51,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 13.942 Drägerwerk-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.11.2023 bei 53,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 38,55 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Drägerwerk-Aktie derzeit noch 27,94 Prozent Luft nach unten.

Experten gaben als mittleres Kursziel 52,03 EUR an.

Am 27.10.2022 hat Drägerwerk die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Drägerwerk in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 649,49 EUR. Im Vorjahresviertel waren 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Drägerwerk wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Drägerwerk möglicherweise am 06.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Drägerwerk ein EPS in Höhe von 3,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

