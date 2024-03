Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Montagmittag im Minus

Aktienentwicklung

Die Aktie von Drägerwerk gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Drägerwerk befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 49,50 EUR ab.

Das Papier von Drägerwerk befand sich um 11:23 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,8 Prozent auf 49,50 EUR ab. Bei 49,30 EUR markierte die Drägerwerk-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 50,40 EUR. Der Tagesumsatz der Drägerwerk-Aktie belief sich zuletzt auf 2.290 Aktien.

Am 20.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,54 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.03.2023 (39,60 EUR). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Drägerwerk-Aktie 20,00 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,723 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 0,190 EUR je Wertpapier. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 56,33 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 649,49 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 649,49 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Drägerwerk am 25.04.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 24.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Drägerwerk.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 4,66 EUR im Jahr 2024 aus.

