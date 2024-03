Fokus auf Aktienkurs

Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk zeigt sich am Montagvormittag gestärkt

11.03.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Montagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Drägerwerk-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Plus bei 50,40 EUR.

Das Papier von Drägerwerk legte um 09:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 50,40 EUR. Die Drägerwerk-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 50,40 EUR aus. Mit einem Wert von 50,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 43 Drägerwerk-Aktien. Am 20.11.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 56,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Drägerwerk-Aktie 11,51 Prozent zulegen. Am 22.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,60 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 21,43 Prozent könnte die Drägerwerk-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren. Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 0,190 EUR an Drägerwerk-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,723 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 56,33 EUR für die Drägerwerk-Aktie aus. Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Drägerwerk am 27.10.2022. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 649,49 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 649,49 EUR US-Dollar umgesetzt. Die Drägerwerk-Bilanz für Q1 2024 wird am 25.04.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 24.04.2025. Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 4,66 EUR im Jahr 2024 aus. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Drägerwerk-Aktie Minuszeichen in Frankfurt: SDAX am Freitagnachmittag in der Verlustzone Zuversicht in Frankfurt: SDAX zeigt sich schlussendlich fester Starker Wochentag in Frankfurt: Das macht der SDAX nachmittags

Bildquellen: Drägerwerk