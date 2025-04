Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk am Nachmittag stärker

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Drägerwerk zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Drägerwerk konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 60,20 EUR.

Um 15:39 Uhr konnte die Aktie von Drägerwerk zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 60,20 EUR. In der Spitze legte die Drägerwerk-Aktie bis auf 61,20 EUR zu. Bei 61,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 3.202 Drägerwerk-Aktien den Besitzer.

Am 01.04.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 69,50 EUR an. Gewinne von 15,45 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 42,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 29,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,88 EUR. Im Vorjahr erhielten Drägerwerk-Aktionäre 2,03 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 76,00 EUR je Drägerwerk-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 abgelaufenen Quartal legte Drägerwerk am 31.03.2025 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,08 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 30.04.2025 terminiert. Drägerwerk dürfte die Q1 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 23.04.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Drägerwerk-Aktie in Höhe von 6,02 EUR im Jahr 2024 aus.

