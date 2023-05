Drägerwerk Aktie News: Drägerwerk tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Draegerwerk 38,80 EUR

Das Papier von Drägerwerk befand sich um 11:43 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 47,70 EUR ab. In der Spitze fiel die Drägerwerk-Aktie bis auf 47,60 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 47,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Drägerwerk-Aktien beläuft sich auf 176 Stück.

Am 07.07.2022 erreichte der Anteilsschein mit 52,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Drägerwerk-Aktie ist somit 10,06 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 29.09.2022 auf bis zu 38,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Drägerwerk-Aktie liegt somit 24,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 48,37 EUR für die Drägerwerk-Aktie.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.07.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Drägerwerk-Anleger Experten zufolge am 25.07.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Drägerwerk einen Gewinn von 1,81 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

